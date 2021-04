Monheim: Hama übernimmt Zubehör-Riesen

Plus Das Unternehmen in Monheim übernimmt die Firma Messingschlager. Was sich beide Seiten jetzt von diesem Geschäft erhoffen.

Die Zahl der Produkte, welche die Firma Hama mit Sitz in Monheim vertreibt, ist riesig und breit gestreut. Das Unternehmen hat rund 18.000 Zubehörartikel in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Computer, Foto und Haushalt im Sortiment. Jetzt ist ein weiterer Geschäftszweig hinzugekommen.

Monheimer unternehmen will weiteren Markt besetzen

Hama hat die Firma Messingschlager übernommen. Dabei handelte es sich nach eigenem Bekunden um Europas größten Anbieter von Fahrradartikeln.

In einer Presseerklärung teilt Hama mit, man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, um ein weiteres Marktfeld zu besetzen und die Unternehmensgruppe, die bislang rund 2500 Mitarbeiter (davon 1500 in Monheim) zählt, noch breiter aufzustellen.

Zwei Firmen finden zusammen: Hama-Geschäftsführer Christoph Thomas (links) bei der Vertragsunterzeichnung mit Benno Messingschlager. Foto: Thomas Kopp

Die Übernahme von Messingschlager passierte vor wenigen Tagen mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres. Messingschlager wurde 1924 gegründet. Das Familienunternehmen in dritter Generation ist in Baunach in der Nähe von Bamberg angesiedelt.

Messingschlager bietet seit Jahrzehnten gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern entwickelte Fahrradteile und -zubehör an. Gerade im stark wachsenden Elektrofahrrad-Markt sei Messingschlager mit knapp 150 Mitarbeitern „sehr erfolgreich tätig“, heißt es in der Pressemitteilung. Als eines der führenden Unternehmen der Branche erreiche Messingschlager in mehr als 60 Ländern weltweit rund 2000 Kunden: hauptsächlich Fahrradhersteller, Fahrradgroßhändler und andere Großkunden.

"Ideale Nachfolgeregelung"

Für die bisherigen Gesellschafter um den geschäftsführenden Gesellschafter Benno Messingschlager ist die Übernahme durch Hama „eine ideale Nachfolgeregelung“. Mit einem strategischen Partner, den zu erwarteten Synergieeffekten und den Chancen in der boomenden Fahrradbranche sei die Partnerschaft für beide Unternehmen ein Gewinn. Hama stelle sich breiter auf und Messingschlager könne neben einem guten Wachstumspotenzial auch den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze in der Region Baunach sicherstellen.

Hama-Geschäftsführer Christoph Thomas wird mit folgenden Worten zitiert: „Wir haben uns mit der Firma Messingschlager in eine für uns neue Branche vorgewagt, auch wenn im weitesten Sinne dort ebenfalls mit Zubehör gehandelt wird.“ Benno Messingschlager ergänzt: „Mit Hama haben wir einen idealen Partner gefunden. Ein Familienunternehmen, das unsere Werte teilt, Mitarbeiter als Menschen wertschätzt und in die gleiche unternehmerische Richtung denkt, wie wir das tun – insbesondere in Bezug auf Fortschritt, Innovation und Partnerschaftlichkeit.“

Als Minderheitsgesellschafter ergänzen die Familie Messingschlager mit Toni Messingschlager und der bisherige Geschäftsführer Dennis Schömburg die Gesellschafterliste. Der bisherige Inhaber Benno Messingschlager komplettiert die Geschäftsführung der Messingschlager GmbH & Co. KG.

Die weltweit agierende Hama-Gruppe mit einem Jahresumsatz von ungefähr 500 Millionen Euro umfasst neben der Zentrale in Monheim 19 ausländische Standorte, zahlreiche Handelsvertretungen, aber auch eigene Produktionsstätten. (pm/wwi)

