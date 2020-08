17:31 Uhr

Monheim: Hund beißt Frau und deren Hund

Eine Frau und deren Hund sind in Monheim beim Gassi gehen durch einen anderen Hund verletzt worden. Nur ein Zeuge konnte den aggressiven Vierbeiner abwehren.

Eine Frau und ihr Hund sind am Samstag in Monheim von einem ausgerissenen Hund gebissen und verletzt worden. Als die 58-Jährige am Abend mit ihrem Hund an einem Haus in der Straße Am Sonnenbühl vorbeiging, lief der Polizei zufolge der Hund einer Anwohnerin im eingezäunten Garten auf und ab. Der Vierbeiner fand jedoch eine Lücke im Zaun und zwängte sich auf den Gehweg. Dort rannte er auf die 58-Jährige zu und verbiss sich in deren Hund. Dann sprang er die Frau an und biss dieser in den Bauch. Sie erlitt dadurch eine handflächengroße Verletzung an der rechten Bauchseite.

Monheim: Frau und Hund durch Angriff verletzt

Ein zufällig anwesender Zeuge wehrte den aggressiven Hund mit Fußtritten ab. Die 53-jährige Hundebesitzerin kam im Anschluss aus dem Haus und brachte ihren Vierbeiner wieder unter Kontrolle. Das verletzte Tier musste mit einer tiefen Fleischwunde an der rechten Schenkelinnenseite von einem Tierarzt genäht werden. Seine Besitzerin zeigte am Sonntag den Vorfall an. Gegen die Besitzerin des aggressiven Vierbeiner wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (dz)

