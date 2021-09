Monheim

vor 35 Min.

Kiloweise Drogen bestellt: 21-Jähriger soll fünf Jahre in Haft

In Augsburg ist ein junger Mann von der Monheimer Alb zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte kiloweise Amphetamine im Internet bestellt. Die Polizei fing die Sendung jedoch ab.

Plus Mann aus dem Raum Monheim muss lange ins Gefängnis und danach in eine Entziehungsanstalt. Er hat in Sachen Drogenkonsum und -handel einiges auf dem Kerbholz.

Von Michael Siegel

Gerade 21 Jahre alt, aber in Sachen Drogenkonsum und -handel schon ein Profi: Das Jugendschöffengericht des Augsburger Amtsgerichtes verurteilte jetzt einen Angeklagten aus dem Raum Monheim, der unter anderem knapp fünf Kilo verbotenes Amphetamin im sogenannten Darknet bestellt hatte, um es teils selbst zu konsumieren, teils weiterzuverkaufen, zu einer Einheitsjugendstrafe von fünf Jahren nebst Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Der Angeklagte war geständig.

