Monheim

vor 23 Min.

Monheim führt ein Punktesystem für die Bauplatzvergabe ein

In Monheim war in den vergangenen Jahren eine rege Bautätigkeit zu verzeichnen. Der Stadtrat hat nun ein Punktesystem festgelegt, nach dem die Kommune künftig Bauplätze vergeben will.

Plus In Monheim hat ein Arbeitskreis ein Konzept erstellt, damit Einheimische eine Chance auf ein Grundstück haben. Was die Mitglieder des Stadtrats dazu sagen.

Von Thomas Unflath

Grundstücke für private Bauinteressenten sind rar, werden immer teurer und für viele Einheimische wird es zunehmend schwieriger, in ihren Heimatorten ein Eigenheim errichten zu können. Wie kommt man aus diesem Dilemma heraus und schafft Möglichkeiten für bezahlbaren Wohnraum? Darüber hat sich auch ein Arbeitskreis des Monheimer Stadtrats in den vergangenen Monaten seine Gedanken gemacht und nun eine Vergaberichtlinie vorgelegt, die auf breiten Zuspruch stieß.

