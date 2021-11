Monheim und Otting finden Lösung für Kläranlagen-Problem

Plus Die beiden Kommunen finden einen Kompromiss, wie es nach der Auflösung der Anlage in Weilheim weitergehen soll.

Seit Jahren wurde daran gearbeitet, eine Lösung für das Abwasser aus der gemeinsamen Kläranlage der Gemeinde Otting und des Monheimer Ortsteils Weilheim zu finden. Diese soll nicht mehr saniert werden. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde nun ein ausgearbeiteter Kompromissvorschlag präsentiert. Mit diesem können die politisch Verantwortlichen in beiden Kommunen offenbar leben.