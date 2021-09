Monheim

18:57 Uhr

Monheim will Leitung für bessere Versorgung mit Trinkwasser

Plus Die beiden neuen Hochbehälter in Monheim sollen verbunden werden. Was geplant ist.

Von Thomas Unflath

In den vergangenen Jahren entstanden am nördlichen und südlichen Ortseingang von Monheim zwei neue und moderne Trinkwasser-Hochbehälter mit einem Volumen von je 2500 Kubikmeter. Bereits während der Baumaßnahme war für die weitere Zukunft eine Verbundleitung zwischen den beiden Behältern angedacht. Diese soll nun im kommenden Jahr angegangen werden. Die Kommune verspricht sich davon einige Vorteile für die Bürger.

