Motorradfahrer überholt bei Monheim riskant

Auf der Staatsstraß zwischen Warching und Monheim hat ein Motorradfahrer riskant überholt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein gefährliches Überholmanöver eines Motorradfahrers auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Warching beschäftigt die Polizei. Ein 28-Jähriger, der mit seinem Krad am Freitagabend in Richtung Warching unterwegs war, meldete den Gesetzeshütern, dass ihm in einer Kurve das andere Motorrad entgegengekommen sei. Dieses habe gerade ein Auto überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der 28-Jährige erheblich abbremsen und nach rechts ausweichen.

Zu dem anderen Zweiradfahrer und zum Pkw liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0906/706670. (dz)

