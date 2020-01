vor 19 Min.

Monheim: Mountainbike-Anlage soll kommen

Eine Pumptrack-Anlage gibt es beispielsweise in Oettingen (im Bild). Die Anlage, die in Monheim geplant ist, soll zu etwa einem Drittel asphaltiert werden.

Der Stadtrat stimmt für den Bau der Freizeiteinrichtung. Die Kosten dürften rund 100.000 Euro betragen. Eine ganz wichtige Frage ist aber noch offen.

Von Thomas Unflath

Im vergangenen Herbst stand ein Antrag von über 30 Grundschulkindern, die sich eine Attraktion wie etwa einen Skatepark in Monheim wünschten – wenige Monate später haben die Mitglieder des Stadtrats nun bereits entscheidende Weichen gestellt. In seiner vergangenen Sitzung votierte das Gremium einstimmig für die Errichtung einer Pumptrack-Anlage. Wo die speziell geschaffene Biker-Strecke entstehen soll, wurde noch nicht entschieden.

Was hinter „Pumptrack“ steckt

Fachmann Gregor Podlesny von der Firma Schneestern aus Durach ( Oberallgäu) präsentierte den Ratsmitgliedern, was es mit Pumptrack auf sich hat. Dieses sei eines von mehreren Geschäftsfeldern im Bereich „Action-Sport-Infrastruktur“, was Schneestern betreue. Hinter Skateparks seien Pumptrack-Anlagen inzwischen sehr gefragt, das Interesse habe in den vergangenen Jahren zugenommen.

So wurden von Schneestern inzwischen in Deutschland über 15 Anlagen umgesetzt, in Österreich sogar noch mehr. Um den welligen Rundkurs für Radfahrer, Mountainbiker und BMX-Radler ausreichend gestalten zu können, empfahl Podlesny eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern. Diese werde zu etwa einem Drittel asphaltiert.

Relativ pflegeleicht

Bei einer Größe dieser Art sei mit Investitionskosten von rund 100 000 Euro zu rechnen. Was die Unterhaltsarbeiten an der Anlage betrifft, meinte Podlesny: „Regelmäßig die Grünflächen mähen und vielleicht ab und zu den Asphalt sauber kehren.“ Generell sei die Freizeiteinrichtung relativ pflegeleicht.

Bürgermeister Günther Pfefferer informierte, dass man aus dem Leader-Topf Fördermittel von etwa 50 Prozent der Aufwendungen erhalten könne. Mehrere Ratsmitglieder äußerten sich in ihren Stellungnahmen durchweg positiv über das Projekt. Jedoch kam auch zur Sprache, ob die Grundschüler, die mit ihrem Vorschlag im Herbst die Thematik richtig ins Rollen brachten, weiterhin mit im Boot seien. Dies bejahte Pfefferer.

Ideenwerkstatt für die Bürger

Neben einer Skateranlage sei von Beginn an auch ein Pumptrack-Bereich im Gespräch gewesen und von den Kindern akzeptiert worden. Im Rahmen einer Ideenwerkstatt könnten sich interessierte Bürger auch im weiteren Verlauf der Planungen mit einbringen, sagte Pfefferer zu.

Experte Podlesny hatte gemeinsam mit Stadtaktivmanager Peter Ferber bereits einige mögliche Standorte in Monheim in Augenschein genommen. Ferber stellte diese – mit Vor- und Nachteilen – einzeln vor. Dabei kristallisierten sich zwei Varianten an der Grund- und Mittelschule als Favoriten heraus, auch weil dort bereits die nötige Infrastruktur wie etwa Parkplätze vorhanden seien.

Planungsverfahren geht weiter

Einerseits erwähnte Ferber den Bereich zwischen Stadthalle und Schule, wo die Fläche der Kugelstoßanlage mit genutzt werden könnte. Alternativ präsentierte er die städtischen Flächen nahe des Altweiherwegs am Ortsausgang Richtung Kreut neben der Sportanlage der Grund- und Mittelschule.

Bei der Abstimmung über eine grundsätzliche Bereitschaft der Stadt für den Bau einer Pumptrack-Anlage plädierten die Ratsmitglieder geschlossen dafür. Damit kann das benötigte Planungsverfahren weiterlaufen. Die Standortfrage wurde noch aufgeschoben, hier soll Fachmann Podlesny zeitnah detailliertere Vorschläge präsentieren.

Themen folgen