PCR-Tests in Monheim sind gefragt

Plus Nachdem seit 1. Oktober die Clubs nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet sind, war die Nachfrage am neuen Standort hoch. Wie der Betrieb im Kreisbauhof jetzt läuft.

Pylonen weisen den Weg zum Abstrich. Mit den rot-weiß-gestreiften Hütchen haben die Mitarbeiter des Kreisbauhofes die Zufahrt zum neuen Corona-Testzentrum in Ein- und Ausfahrt unterteilt. Wer hier einbiegt, will einen PCR-Test auf eine Virus-Infektion. Noch ist dieser Service kostenlos.