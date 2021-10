Pumptrack-Anlage in Monheim wird spürbar teurer

Plus Die Freizeitanlage in Monheim sollte eigentlich schon 2021 fertig sein. Doch das Vorhaben verzögert sich weiter – und kostet mehr.

Zu Beginn 2020 – kurz vor Beginn der Corona-Pandemie – beschloss der Monheimer Stadtrat, mit einer sogenannten Pumptrack-Anlage – das ist eine angelegte Piste für Radfahrer – eine neue Freizeiteinrichtung speziell für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Anfang 2021 wurde auch der Bauantrag auf den Weg gebracht, doch errichtet wurde die Anlage entgegen den Planungen bislang nicht. Nun verzögert sich das Vorhaben wegen Problemen im Untergrund weiter und wird zudem teurer. Selbst der gewählte Standort wird nun infrage gestellt.