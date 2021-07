Radfahrer stürzt mit gestohlenem Rad

Die Polizei ist mit einem Fahrradsturz in Monheim beschäftigt. Es zeigt sich: Eigentlich geht es hier um Diebstahl

Die Fahrt mit einem mutmaßlich gestohlenen Rad hat für einen 16-Jährigen ein schmerzhaftes Ende genommen. Wie die Polizei berichtet, war der Schüler am Dienstag um 17.05 Uhr mit einem Rennrad in einer Gruppe in der Monheimer Bürgermeister-Karl-Huber-Straße unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam der Jugendliche ins Schlingern und stürzte ungebremst zu Boden. Er trug keinen Helm.

Ein Anwohner alarmierte den Rettungsdienst. Auffallend war, dass sämtliche Freunde des Gestürzten, die zum Unfallzeitpunkt vor Ort waren, im Rahmen einer polizeilichen Befragung keinerlei Angaben zum Hergang machten. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung versteckten sie zudem das Unfallrad. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich daher der Verdacht, dass das Rad zuvor entwendet worden war.

Gestohlenes Fahrrad in Monheim: Erst Sturz, dann Schweigen

Der 16-Jährige erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Hüftprellung und wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Eine Anzeige wegen Diebstahlsverdacht war die zusätzliche Folge. Der Besitzer des entwendeten Rads wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. (dz)