Radlerin kontra Motorrad: Drei Verletzte in Monheim

In Monheim hat ein Unfall gleich drei Verletzte gefordert. Eine Radfahrerin stieß mit einem Motorrad zusammen.

Gleich drei Verletzte hat ein Unfall in Monheim gefordert, bei dem eine Radlerin mit einem Motorrad zusammengestoßen ist. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 60-Jährige, die um etwa 15.45 Uhr mit dem Fahrrad auf der Donauwörther Straße unterwegs war, auf die andere Seite der Fahrbahn zu wechseln. Dabei übersah die Frau, die aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis stammt, das entgegenkommende Motorrad.

Durch die Kollision stürzten alle Beteiligten: die 60-Jährige, der 46-Jährige, der das Krad steuerte, und seine Sozia, 49. Die beiden Personen auf dem Motorrad verletzten sich jeweils am Knie, die Radlerin am Becken und an der Schulter. Der Rettungsdienst brachte die Opfer ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500 Euro. (dz)