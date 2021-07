Sattelzug kommt bei Monheim von der Fahrbahn ab

Ein 40-Tonner ist auf der B2 unterwegs. Bei Monheim Süd demoliert er mehrere Leitplankenfelder.

Der 28-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus dem Raum Augsburg war am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr auf der B2 in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe Monheim Süd kam der Berufskraftfahrer mit seinem 40-Tonner, wie die Polizei berichtet, „aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt“ von der Fahrbahn ab und krachte in die rechte Straßenbegrenzung. Dort demolierte der Laster sechs Leitplankenfelder.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 6000 Euro. Die zuständige Straßenmeisterei wurde von der Polizei zur Behebung informiert.