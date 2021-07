Sekundenschlaf: Schwerer Unfall auf der B2 bei Monheim

Ein schwerer Verkehrsunfall hat dafür gesorgt, dass die Bundesstraße 2 bei Monheim am Donnerstag für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden musste.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstag dafür gesorgt, dass die B2 bei Monheim für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden musste. Ein junger Mann, der den Unfall verursachte, musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen werden.

Das Unglück passierte nach Angaben der Polizei um 15.10 Uhr. Ein 21-Jähriger aus Sachsen war mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe Monheim kam er wohl wegen Sekundenschlafs nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte bei voller Geschwindigkeit gegen einen Lastwagen.

Unfall bei Monheim: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 21-Jährige wachte erst beim Aufprall wieder auf und blieb mit seinem auf der Fahrerseite völlig deformierten Transporter auf der rechten Fahrspur der B2 zum Stehen. Der Lkw-Fahrer leistete zusammen mit dem Beifahrer des Unfallwagens sofort Erste Hilfe bei dem jungen Mann. Dieser erlitt schwere Verletzungen unter anderem am Kopf. Zudem zog er sich einen offenen Bruch des linken Arms zu. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt geflogen.

Sowohl der 40-Tonner als auch der Sprinter waren nach der heftigen Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mindestens 30.000 Euro.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B2

Die B2 war zwischen den Anschlussstellen Monheim-Süd und Monheim-Nord für zweieinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit Rückstauungen. Die Feuerwehr Monheim war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge geistiger oder körperlicher Mängel.