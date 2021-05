Monheim

23.05.2021

Stadt Monheim möchte Grundstück von Firma zurück

Plus In Monheim sollte in attraktiver Lage eine Tankstelle entstehen. Nun hat der Käufer des Areals etwas andere Pläne. Wie der Stadtrat reagiert.

Von Thomas Unflath

Mit einem heiklen Thema befassten sich die Mitglieder des Bauausschusses des Monheimer Stadtrats. Hintergrund: Vor drei Jahren wurde ein Grundstück im neuen Industriegebiet „Südlich der Wemdinger Straße“ an einen örtlichen Unternehmer verkauft, der dort eine Tankstelle für Pkw und Lkw mit integriertem Shop bauen wollte. Passiert ist bis heute jedoch nichts, was nun Konsequenzen hat.

