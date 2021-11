Stadträte befassen sich mit Baumaßnahmen

Der Stadtrat in Monheim beschäftigt sich am Dienstag, 30. November, mit den möglichen Tiefbaumaßnahmen (Wasser, Kanal, Straße) in den Jahren 2022 bis 2025. In der Sitzung, die um 19 Uhr in der Stadthalle beginnt, wird ein Gesamtkonzept vorgestellt. Weitere Themen sind die Sanierung der Adlerstraße und des Lerchenwegs (Vorstellung der Entwurfsplanung) und die Zulassung bienenfreundlicher Pflanzen in den aktuellen Bebauungsplänen. (AZ)