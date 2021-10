Todesfahrt von Monheim: 27-Jähriger sitzt weiter in Haft

Plus Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Raserunfall nahe Monheim laufen die Ermittlungen weiter. Der 27-Jährige Unfallfahrer sitzt weiter in Haft.

Ein halbes Jahr nach dem fürchterlichen Verkehrsunfall, bei dem nahe Monheim eine 54-Jährige ums Leben kam, sitzt der Verursacher weiterhin wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Dies bestätigt Andreas Dobler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, auf Anfrage unserer Zeitung.