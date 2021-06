Monheim

17:45 Uhr

Todesfahrt von Monheim: Auch Beifahrer im Visier der Ermittler

Plus Das Verfahren nach einer tödlichen Karambolage bei Monheim könnte Rechtsgeschichte schreiben. Ermittlungen gibt es auch gegen den Beifahrer.

Von Wolfgang Widemann

Der fürchterliche Zusammenstoß zweier Autos auf der Staatsstraße bei Monheim könnte in Deutschland ein Kapitel Rechtsgeschichte schreiben. Seit Raserei unter bestimmten Umständen juristisch als Mord gewertet werden kann, gab und gibt es mehrere aufsehenerregende Verfahren. Vor allem eine tödliche Karambolage auf dem Kurfürstendamm in Berlin 2016 sorgte für Schlagzeilen. Inzwischen bestätigte der Bundesgerichtshof das Mordurteil gegen den Haupttäter. In anderen Fällen wurde dieser Vorwurf wieder fallen gelassen.

