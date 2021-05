Tourist schleudert bei Monheim nachts mit dem Auto in den Graben

Ein Tourist aus Polen ist mit seinem Auto auf der B2 nahe Monheim im Straßengraben gelandet. Wie es zu dem Unfall kam.

Ein Tourist aus Polen ist mit seinem Auto in der Nacht auf Dienstag auf der B2 nahe Monheim im Straßengraben gelandet. Der Unfall lief nach Erkenntnissen der Polizei so ab: Der 52-Jährige war um 3.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Itzing und Monheim unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit kam der Mann nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Durch zu starkes Gegenlenken schleuderte der Pkw nach links über die Gegenspur. Der Wagen blieb im Graben neben der Straße stehen. Glücklicherweise, so die Polizei, sei dem 52-Jährigen kein anderes Fahrzeug entgegengekommen. An dem Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Eine Abschleppfirma holte ihn aus dem Graben und transportierte ihn ab. Der Fahrer gab vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Ein Alkomattest verlief negativ. Die Beamten verwarnten den Unfallverursacher gebührenpflichtig.