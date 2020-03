vor 17 Min.

Monheim: Umlandliste kann nicht profitieren

Im Monheimer Rathaus treffen sich vom 1. Mai an nicht mehr 16, sondern 20 Stadträte zu ihren Sitzungen. Wie sich das Gremium zusammensetzt, das haben die Bürger am Sonntag entschieden.

Plus Der Monheimer Stadtrat wird von 16 auf 20 Mitglieder vergrößert. Die Umlandliste bleibt jedoch unverändert. Wie die anderen Parteien abschneiden.

Von Thomas Unflath

Da die Stadt Monheim inzwischen mehr als 5000 Einwohner verzeichnet, wird auch das Kommunalparlament in der Jurastadt vergrößert. Vom 1. Mai an sitzen im Stadtrat 20 Mitglieder statt wie bisher 16. Bei der Kommunalwahl am Sonntag konnte die bisher stärkste Fraktion allerdings nicht profitieren: Die Umlandliste MUM bleibt unverändert bei sechs Mitgliedern. Die anderen Fraktionen legten dagegen zu.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die CSU darf sich über zwei Sitze mehr freuen – genau die Zahl, die man vor sechs Jahren noch eingebüßt hat. Damit ist die Partei von Bürgermeister Günther Pfefferer nun gleichauf mit der bislang stärksten Fraktion, der Umlandliste. Im Stimmenanteil liegt die CSU knapp vor der MUM (30,8 Prozent zu 29,5 Prozent). Erneut in den Stadtrat gewählt wurden für die MUM: Alfons Meier, Michael Schuster und Christof Böswald. Dazu kommt der zuletzt fraktionslose Lorenz Akermann, der auch als Bürgermeister kandidierte und es mit 10,9 Prozent der Stimmen nicht in die Stichwahl schaffte. MUM-Neulinge sind Jürgen Eitel und Andreas Wild. Nicht mehr angetreten waren Walter Rebele und Gabriele Sandner, für Elfriede Langlotz reichte es knapp nicht für den erneuten Einzug. Sie erhielt 60 Stimmen weniger als Wild. Bürgermeister Günther Pfefferer erhält die höchste Stimmenzahl Die CSU konnte davon profitieren, dass Bürgermeister Pfefferer diesmal auch wieder auf der Stadtratsliste kandidierte, was vor sechs Jahren nicht der Fall war. Prompt holte der Rathauschef das beste Ergebnis aller Kandidaten (3206 Stimmen). Wieder im Gremium vertreten sind von CSU-Seite Peter Bullinger, Uwe Kaspar und Claudia Gerstner. Neu hinzu kommen Ortsvorsitzender Konrad Müller und Barbara Nigel. Der langjährige CSU-Vertreter Akermann ist bekanntlich zur MUM-Fraktion gewechselt. Eine Besonderheit ergibt sich durch die Stichwahl am 29. März: Bleibt Pfefferer auch danach im Amt, übernimmt seinen Sitz in der Fraktion Gerhard Böswald. Die SPD profitiert von ihrem Bürgermeisterkandidaten Andreas Pelzer SPD und PWG legten jeweils um einen Sitz zu und verfügen nun über vier Vertreter im Rat. Die Sozialdemokraten profitieren von ihrem Bürgermeisterkandidaten Andreas Pelzer (2360 Stimmen), der in der Stichwahl gegen Pfefferer antritt. Wiedergewählt wurden die bisherigen drei SPD-Ratsmitglieder Christine Scheuenpflug, Norbert Meyer und Helga Utjesinovic. Bemerkenswert: Thomas Metzger kandidierte für die SPD auf Platz 20 und ist nun mit dem fünftbesten Ergebnis möglicher Nachrücker. Die Parteifreien konnten sich auf ihr zugkräftiges Duo Lothar Roßkopf (2007 Stimmen) und Bürgermeisterkandidatin Anita Ferber (2890 Stimmen) verlassen. Das dritte bisherige PWG/FW-Ratsmitglied Josef Steinhart war nicht mehr angetreten. Neu hinzu kommen ab Mai Anita Roßkopf und Roland Bock. Erster Nachrücker wäre Peter Dworschak. Die neuen Ratsmitglieder im Überblick: lCSU: Günther Pfefferer, Peter Bullinger, Uwe Kaspar, Konrad Müller (neu), Claudia Gerstner, Barbara Nigel (neu). Falls Pfefferer Bürgermeister bleibt, übernimmt seinen Platz Gerhard Böswald (neu). lMUM Alfons Meier, Lorenz Akermann, Michael Schuster, Jürgen Eitel (neu), Christof Böswald, Andreas Wild (neu). lSPD Andreas Pelzer (neu), Christine Scheuenpflug, Norbert Meyer, Helga Utjesinovic. lPWG/FW Anita Ferber, Lothar Roßkopf, Anita Roßkopf (neu), Roland Bock (neu). Das könnte Sie auch interessieren: Pfefferer kratzt in Monheim an der absoluten Mehrheit



Alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Monheim: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl



Themen folgen