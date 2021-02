vor 39 Min.

Monheim: Unbekannte wollen Traktor der Stadt stehlen

In Monheim sind Unbekannte in eine Halle eingedrungen. Sie wollten einen Traktor stehlen. Das misslang.

Am offensichtlichen fahrerischen Unvermögen der Täter ist der Versuch eines dreisten Diebstahls in Monheim gescheitert. Die Unbekannten wollten nach Angaben der Polizei einen Traktor stehlen. Dabei richteten sich Sachschaden an.

Tatort war die Salzhalle der Stadt Monheim in der Straße Am Bahnhof. Dort tauchten am Mittwoch gegen 18.45 Uhr zwei Männer – dies verrieten Fußspuren im Schnee – auf. Sie drückten das Schiebetor auf und machten sich an dem Schlepper zu schaffen, an dem Anbaugeräte montiert waren (Holzzange, Seilwinde). Das Duo schaffte es, den Motor zum Laufen zu bringen und den hydraulischen Frontlader anzuheben.

Die Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Versuch, mit dem Traktor der Marke John Deere loszufahren, rollte dieser mit einem falsch eingelegten Gang los. Der Motor starb ab. Die Zugmaschine drückte das Schubtor einen Meter nach außen und verschob die Führungsschiene. Dadurch ließ sich das Tor nicht mehr öffnen. Schaden: rund 500 Euro. Die Unbekannten gaben auf. Der zurückgelassene Traktor ist etwa 40.000 Euro wert.

Die Polizei sicherte diverse Spuren und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

