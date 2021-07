Unbekannter beschädigt Sportheim in Monheim

Ein Unbekannter hat auf dem Sportgelände des TSV Monheim sein Unwesen getrieben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einen Schaden von rund 500 Euro hat ein Unbekannter am Sportheim des TSV Monheim angerichtet. Wie die Polizei berichtet, warf der Täter in der Nacht auf Donnerstag auf dem Gelände am Mandele mit großer Wucht eine Glasflasche gegen eine Fensterscheibe. Diese zerbrach. Die Inspektion in Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)