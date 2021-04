Monheim: Vandalismus in ehemaliger Gaststätte im Ried

Eine unbekannte Person hat sich vergangene Nacht Zutritt zu einer ehemaligen Gaststätte in Monheim verschafft. Dort wurden mehrere Gegenstände zerstört.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist eine unbekannte Person in eine ehemalige Gaststätte in Monheim eingedrungen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, entwendet wurde ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge nichts. Die Beamten gehen zum aktuellen Ermittlungsstand von Vandalismus aus.

Mehrere Gläser und Figuren mutwillig zerstört

Im Zeitraum von Donnerstag 21 Uhr auf Freitag 7 Uhr wurde von einer bislang unbekannten Person gewaltsam die Tür einer ehemaligen Gaststätte im Monheimer Ried aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in den ehemaligen Gasträumen Gläser sowie Ton- und Porzellanfiguren mutwillig zerstört.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (dz)

