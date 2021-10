Vorfahrt missachtet: Unfall mit hohem Schaden in Monheim

Weil eine Frau am Freitag die Vorfahrt an einer Kreuzung missachtete, kam es zu einem Unfall. Der Schaden ist dabei hoch.

Am Freitagnachmittag hat eine 47-Jährige in Monheim einen Unfall verursacht. Gegen 13.35 Uhr missachtete die Autofahrerin laut Polizei das für sie geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ an der Kreuzung Donauwörther Straße/Wemdinger Straße. Sie übersah dabei die 58-jährige Vorfahrtsberechtige, die von links auf der Donauwörther Straße angefahren kam. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Beide Frauen werden mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht

Beide Frauen erlitten durch den Aufprall einen Schock. Sie wurden den Beamten zufolge vorsorglich ins Krankenhaus nach Donauwörth gebracht. Es entstand insgesamt ein Schaden von 11.000 Euro. Die Feuerwehr Monheim übernahm die Verkehrslenkung um die Unfallstelle. (dz)

