Sturz von Elektrorad: Frau verletzt sich schwer

Eine 69-Jährige ist bei einer Tour mit ihrem E-Bike nahe Warching gestürzt. Die Frau verletzte sich schwer.

Ein böses Ende hat eine Tour auf einem Elektrofahrrad für eine Frau aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Wemding genommen. Die 69-Jährige verunglückte auf einem Feldweg nördlich der Motocrossstrecke bei Warching.

Die Radlerin war nach Angaben der Polizei am späten Donnerstagvormittag auf dem Weg neben der Kreisstraße unterwegs. An einer stärkeren Senke mit anschließender Linkskurve geriet die Seniorin in Panik und bremste ihr Elektrofahrrad zu stark ab. Dabei rutschte das Hinterrad nach rechts weg. Die Frau stürzte mit voller Wucht zu Boden und erlitt durch den Aufprall unter anderem einen Bruch der Hüfte.

Das Rote Kreuz brachte das Opfer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort wurde die Frau sofort operiert. Am E-Bike entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. (dz)

Lesen Sie dazu auch