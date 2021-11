Wegen Corona: Auch der „Wintergarten“ in Monheim fällt aus

Plus Eigentlich hätte Monheim eine Alternative für den wegen Corona abgesagten Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen wollen. Warum nun aber auch daraus nichts wird.

Erst kürzlich haben die Mitglieder des Monheimer Stadtrats abschließend „grünes Licht“ gegeben – nun wird es aber doch nichts mit dem „Wintergarten“. Diesen wollte die Familie Ferber, Betreiber des Hotel Krone, im Bereich unter den Kastanien an der Jahnstraße organisieren, wo auch bereits zweimal während der Sommermonate ein gut angenommener Biergarten betrieben wurde. Für den „Wintergarten“ hatten die Gastronomen über Wochen ein Konzept erstellt und zuletzt auch aufgekommene Unstimmigkeiten mit einer Familie aus der Nachbarschaft ausgeräumt. Doch die Aktion kommt nun doch nicht zustande.