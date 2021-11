Monheim

11:29 Uhr

Weihnachtsmarkt abgesagt: Monheims neuer Plan für den Advent

Plus In der Jurastadt wird der geplante Weihnachtsmarkt abgesagt. Dafür wird an drei Wochenenden der "Wintergarten" stattfinden. Was sich dahinter verbirgt.

Von Thomas Unflath

Es hat sich angedeutet und Monheim folgt damit anderen Kommunen: Der traditionell am vierten Adventswochenende stattfindende Weihnachtsmarkt in der Altstadt wird wie schon im Vorjahr Corona zum Opfer fallen. Dies verkündete Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber als Sitzungsleiterin im Stadtrat.

