Radler gegen Auto: Zwölfjähriger in Weilheim schwer verletzt

In Weilheim ist ein junger Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der Unfall ist folgenreich.

Ein junger Radfahrer hat sich bei einem Unfall im Monheimer Stadtteil Weilheim schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Zwölfjährige am Mittwoch 18.25 Uhr mit seinem Mountainbike vom Grundstück des örtlichen Feuerwehrhauses in südliche Richtung auf die Rehauer Straße ein. Dort übersah der Schüler einen vorfahrtsberechtigten Pkw, den ein 18-jähriger aus dem Monheimer Stadtgebiet steuerte. Dieser konnte ersten Erkenntnissen zufolge nicht mehr reagieren. Es kam zu einem heftigen Zusammenprall. Der Radler, der einen Motorrad-Crosshelm trug, wurde über die Front des Wagens und das Dach geschleudert. Der Bub erlitt diverse Verletzungen am ganzen Körper.

Nach der Erstversorgung wurde das Opfer mit einem Rettungshubschrauber ins Augsburger Uniklinikum geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Pkw wurden die vordere rechte Seite und das Dach erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Die Feuerwehr Weilheim war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort, um den Verkehr zu regeln. (dz)

