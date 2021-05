Monheim

Wo Moni und Udo brüten: Monheim wird zur Storchenstadt

Eine abenteuerlich anmutende Konstruktion: der Storchenhorst auf dem Dach des Monheimer Pfarrhauses in der Altstadt.

Plus Zwei weitere Storchenpaare nisten neuerdings in Monheim. Einer der Horste mutet besonders abenteuerlich an.

Von Wolfgang Widemann

Schätzungsweise 100 Jahre ließ sich in Monheim kein Storch mehr nieder. Nach der Brutpremiere im vergangenen Jahr scheint der Ort im Jura nun auf dem besten Weg, eine Storchenstadt zu werden. Die Zahl der Horste ist heuer auf drei gestiegen. Die Menschen in Monheim sind laut Bürgermeister Günther Pfefferer von dieser Entwicklung angetan: „Die Begeisterung in Monheim ist groß.“

