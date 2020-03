vor 48 Min.

Monheim bekommt einen Müller-Drogeriemarkt

Auf diesem Grundstück an der Ecke Donauwörther Straße/Wemdinger Straße soll ein Gebäude für den Müller-Markt gebaut werden.

Plus In Monheim entsteht bald eine Filiale des Unternehmens. Wo sie gebaut wird und was der Bürgermeister dazu sagt.

Von Wolfgang Widemann

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun herrscht Gewissheit: Die Drogeriemarktkette Müller siedelt sich in Monheim an. Dies geschieht auf dem aktuell unbebauten Grundstück an der Ecke Donauwörther Straße / Wemdinger Straße. Dort erstellt die Firma Münsinger ein Gebäude.

In dieses zieht dann voraussichtlich im Februar oder März 2021 der Müller-Markt ein. Die entsprechenden Verträge wurden nach Auskunft von Geschäftsführer Ernst Josef Münsinger inzwischen geschlossen. Münsinger reichte in dieser Woche den Bauantrag bei der Stadt Monheim ein. Die hat nach Angaben von Bürgermeister Günther Pfefferer bereits seit einiger Zeit Kenntnis von dem Vorhaben. Dieses sei auch mit dem Landratsamt vorbesprochen, das die Genehmigungsbehörde ist. Im Umfeld des künftigen Müller-Markts befinden sich bereits Verbrauchermärkte Pfefferer begrüßt das Projekt: „Das ist eine tolle Sache für Monheim.“ Mit der Ansiedlung des Müller-Markts wird eine weitere Fläche auf dem einstigen Svedex-Gelände am südlichen Stadtrand bebaut. Im direkten Umfeld befinden sich bereits zwei Verbrauchermärkte ( Edeka und Aldi ). Das könnte Sie auch interessieren: Monheim: Mountainbike-Anlage soll kommen



