vor 18 Min.

Monheim feiert den neuen Waldkindergarten

Der neue Waldkindergarten in Monheim ist am Montag eröffnet worden. Die Einrichtung basiert auf einer Kooperation der Stadt, die auch einen großen Holzwagen zum Aufenthalt der Kinder finanziert hat, und dem Roten Kreuz.

Die neue Einrichtung des Roten Kreuzes ist nun eröffnet. Einen besonderen Namen mit tierischem Hintergrund gibt es auch

Theo, Pia und weitere Kinder haben am Montag ihren ersten Tag im neuen Waldkindergarten des Roten Kreuzes erlebt. Nach über eineinhalbjähriger Vorbereitungs- und Planungszeit der Stadt Monheim mit dem Bayrischen Roten Kreuz (BRK) eröffnete der neu geschaffene Waldkindergarten „Am Mandele“.

Vorausgegangen waren Gespräche im Stadtrat über den Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen. Die Eltern zeigten bei einer Befragung und einem Informationsabend im vergangenen Jahr großes Interesse an einer naturpädagogischen Bildungseinrichtung in Monheim.

„Mandele-Dachse“

Da das BRK bereits Träger von zwei Waldkindergärten im Landkreis war, holte sich die Kommune hier einen erfahrenen Träger mit ins Boot. Ein Namenswettbewerb schenkte der Einrichtung den Namen: Aufgrund des nahen Dachsbaus nennt sich der Kindergarten nunmehr „Mandele-Dachse“. Der Kindergarten liegt im Waldstück „Am Mandele“ in Monheim, in dem sich auch der Sportplatz befindet.

Die Zimmerei Stark erhielt den Zuschlag für den Aufenthaltswagen, der vergangene Woche an den Platz gebracht wurde. Ein weiterer Zimmerer fertigte die Trockentoilette im passenden Erscheinungsbild.

Wichtig für die Entwicklung

Bei der Einweihung berichtete Monheims Bürgermeister Günther Pfefferer über die Entstehung der „Mandele-Dachse“ und betonte die Bedeutung dieser naturpädagogischen Einrichtung für die Entwicklung der Kinder. Harburgs Rathauschef Wolfgang Killian als zweiter BRK-Vorsitzender freute sich, dass das Rote Kreuz mit diesem Kindergarten sein Aufgabenfeld in der Kinderbildung- und Betreuung stetig erweitert und wünschte allen viel weiteren Erfolg dabei. Nach der christlichen Weihe der Pfarrer Martin Pöschel und Michael Maul wurde das pädagogische Personal vorgestellt.

Sonja Bittner als Leitung kann mit ihrem Team die Einrichtung nun gemäß Konzept weiter gestalten. Sie wollen Theo, Pia und den anderen Kindern „stets ein liebevoller und wichtiger Ansprechpartner und Erzieher sein, der den Kindern jeden Tag im Jahr die Freuden und Möglichkeiten nahe bringt“.

