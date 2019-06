vor 3 Min.

Monheim will wachsen

Das neue Baugebiet "Felsäcker" in Warching wird erschlossen. Dafür sind im Haushalt der Stadt Monheim 333000 Euro eingeplant.

Die Stadt packt heuer viele Maßnahmen an. Investiert wird unter anderem in Infrastruktur und Baugebiete. Wie die Projekte finanziert werden sollen.

Von Thomas Unflath

Mit einem Umfang von 26,1 Millionen Euro hat die Stadt Monheim für 2019 einen absoluten Rekordhaushalt geschnürt. Der 146-seitige Finanzplan wurde nun von den Mitgliedern des Stadtrats einstimmig verabschiedet. Wie in den vergangenen Jahren wird erneut stark in Baugebiete und Infrastrukturprojekte investiert. Um alle Maßnahmen umzusetzen, sind sowohl eine Kreditaufnahme von einer Million Euro sowie ein Griff auf Rücklagen notwendig.

Bürgermeister Günther Pfefferer blickte in seiner Haushaltsrede auf die gemeindlichen Steuereinnahmen in Bayern, die zuletzt 20 Milliarden Euro betrugen. Man könne jedoch nicht davon ausgehen, dass der seit Jahren erfreuliche Trend ungebremst weiter gehe. Themen wie Brexit oder der Handelskonflikt zwischen China und den USA könnten sich bis auf die Region niederschlagen. In Monheim dürfe die Entwicklung unter Berücksichtigung der anstehenden Herausforderungen bei gleichzeitiger Betrachtung der finanziellen Situation nie aus den Augen verloren werden, mahnte Pfefferer.

Wasserversorgung als großer Posten

Der Rathauschef ging auf einige wesentliche Punkte des Haushalts 2019 ein. So sind die neu gebauten Hochbehälter Nord und Süd für die Wasserversorgung bei Gesamtkosten von 3,45 Millionen Euro in diesem Jahr noch einmal mit 1,69 Millionen Euro vertreten. Nach Abschluss der Bauarbeiten im Sommer wird auf die Bevölkerung noch die Einhebung der fehlenden Verbesserungsbeiträge zukommen. In den kommenden Wochen, so Pfefferer, werde mit der Sanierung des Altweiherwegs und des Schießstattwegs mit Straßenbeleuchtung und Gailach-Durchlass beginnen. Die Maßnahme mit einem Umfang von 668000 Euro soll bis Jahresende abgeschlossen werden. Auf förderfähige Kosten sind hier 50 Prozent Zuschuss zu erwarten.

Ein großes Thema sind auch in diesem Jahr wieder die Baugebiete. Bei der Erschließung im Bereich „Osterholz III“ sind für Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Straßenbau mit einem Umfang von 592000 Euro im Haushalt vertreten. Wie Pfefferer informierte, sind von 17 städtischen Bauplätzen bereits zwölf wieder vergeben. Bei optimalem Verkauf könnten in der Kernstadt sowie den Ortsteilen insgesamt bis zu 40 Bauplätze verkauft werden. Für Baulanderwerb und Grundstückstauschgeschäfte sind im Haushalt 1,64 Millionen Euro eingestellt. Im zweiten Abschnitt von „Osterholz III“ wird aktuell ein Spielplatz mit Fußweg eingerichtet (21000 Euro). Die Resterschließung des Baugebiets „Felsäcker“ in Warching schlägt 2019 noch mit 333 000 Euro zu Buche.

Drehleiter für die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Monheim erhält eine Drehleiter. Von den Gesamtkosten in Höhe von 651000 Euro wird mehr als die Hälfte gefördert. Pfefferer dankte den Bürgern in Warching für ihre starke Beteiligung bei der Sanierung des ehemaligen Schulgebäudes mit Anbau Feuerwehrgerätehaus (429000 Euro). Die erneuerte Kapelle St. Kastulus in Ried findet sich im diesjährigen Finanzplan mit 88000 Euro Restkosten wider.

Die gleiche Summe investiert die Kommune für die Ausstattung des ab Herbst vom Bayerischen Roten Kreuz betriebenen Waldkindergartens „Mandele-Dachse“. Die örtlichen Sportvereine erhalten Investitionszuschüsse über 114000 Euro. Zudem bekommen die Karatekas des TSV Monheim einen Übungsraum im ehemaligen Svedex-Gebäude, dafür wurden bereits mehr als 1200 Arbeitsstunden Eigenleistung erbracht. Die Stadt beteiligt sich mit 60000 Euro. Für den Bauhof wird ein Schlepper mit Winterausrüstung angeschafft (140000 Euro).

Maßnahmen auch bei der Kläranlage

Kräftig investiert Monheim auch in die Infrastruktur. Für die laufende Sanierung und Erneuerung der Monheimer Straße stehen für die Aufgaben der Stadt 536000 Euro im Haushalt. Das direkt daneben gelegene neue Industriegebiet ist mit Aufwendungen von 366 000 Euro vertreten. Bei der Breitbandversorgung sind Restkosten von 183 000 Euro zu zahlen, hier erhält die Stadt aber eine hohe Förderung. Einige Investitionen sind bei der Kläranlage nötig, die sich insgesamt auf 275 000 Euro berechnen.

An Gewerbesteuer wird in diesem Jahr ein Eingang von 5,2 Millionen Euro angesetzt. Auch die weiteren Steuereinnahmen seien erfreulich, so Pfefferer: „Um den Haushalt ausgleichen zu können, ist jedoch eine Kreditaufnahme von einer Million Euro erforderlich.“ Aus den Rücklagen werden 1,59 Millionen Euro entnommen. Die Verschuldung Monheims beläuft sich aktuell auf zwei Millionen Euro (409 Euro je Einwohner). Dazu kommt noch eine Million Euro Anteil für die bis 2028 abzuzahlende Generalsanierung der Grund- und Mittelschule.

„Monheim wächst“, fasste Pfefferer zusammen. Dies liege nicht nur an günstigen Bauplatzpreisen, sondern an der Lebensqualität in der Stadt. Der Rathauschef nutzte die Haushaltsrede, um zahlreichen Personen Danke zu sagen.

