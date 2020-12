20:00 Uhr

Monheimer Bürgermeister blickt auf 2020 zurück

Plus Der Monheimer Bürgermeister Günther Pfefferer zieht Bilanz. Dieses Jahr wurden einige Projekte angegangen und sogar fertig gestellt. Auch für 2021 gibt es schon Pläne.

Von Thomas Unflath

„Ein schwieriges und außergewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende entgegen“ – mit diesen Worten in Corona-Zeiten leitete der Monheimer Bürgermeister Günther Pfefferer im Stadtrat seinen Jahresrückblick ein. Da keine Bürgerversammlungen möglich waren, präsentierte der Rathauschef dafür nun dem Gremium zahlreiche Zahlen und Daten.

Monheim nahm mehrere Projekte im Jahr 2020 in Angriff

Pfefferer meinte zur aktuellen Situation, durch die Pandemie müssten die Bürger Entbehrungen und Einschränkungen auf sich nehmen. Gemeinsam müsse man mithelfen, um die Situation erfolgreich zu überstehen. Im ablaufenden Jahr habe man in der Jurastadt wieder zahlreiche Projekte in Angriff genommen, die zum Teil bereits fertiggestellt werden konnten. Pfefferer erwähnte die Inbetriebnahme der beiden neuen Hochbehälter „Nord“ und „Süd“ mit einem Fassungsvermögen von je 2500 Kubikmetern. Über die Härtefallregelung habe die Stadt eine Förderung von 1,23 Millionen Euro erhalten, „wodurch die Grundstücksbesitzer deutlich entlastet werden konnten“, erklärte der Bürgermeister.

Begonnen hat der Erweiterungsbau am städtischen Kindergarten, der im September in Betrieb gehen soll. In Monheim und einigen Ortsteilen wurden Straßen erschlossen. Die ehemaligen SoMit-Räume wurden in eine Arztpraxis umgebaut, die im Januar eröffnet. Fördergelder und Investitionszuschüsse gingen an die Sportvereine der Kommune.

Monheim: Für 2021 stehen Sanierungsarbeiten auf dem Plan

Für das Jahr 2021 erwähnte Pfefferer einige weitere, kostenintensive Vorhaben. So stehen Sanierungsarbeiten an der Schulturnhalle, am Dach des Jurabads sowie in der Rotbrunnstraße (einschließlich Kanal, Wasser, Straßenbeleuchtung) an. Zwischen den beiden neuen Hochbehältern soll eine Verbindungsleitung entstehen.

Das leidige Thema Sanierung des TSV-Trainingsplatzes bleibt auf der Agenda, hier steht eine gerichtliche Klärung bezüglich der Verantwortung für die Mängel noch aus.

In der Kernstadt in Monheim gibt es keine Bauplätze mehr

Der Monheimer Bürgermeister Günther Pfefferer Bild: Unflath

Aktuell gibt es in der Kernstadt keine Bauplätze mehr, informierte Pfefferer. Die Ausweisung von neuem Bauland gestalte sich aus unterschiedlichen Gründen schwierig. Dafür gebe es eine große Anzahl an Plätzen in Privatbesitz. Für die Zukunft werde ein „Einheimischen-Modell“ erarbeitet. Der Appell des Bürgermeisters: „Ich bitte alle Grundstückseigentümer um Unterstützung.“

Im Monheimer Standesamt wurden bis Ende November 38 Geburten sowie 34 Eheschließungen registriert, jeweils ein leichter Rückgang gegenüber 2019. Die Einwohnerzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 5160 Personen (plus 18). Der Schuldenstand der Kommune (ohne Schulverband) verringerte sich auf knapp 1,7 Millionen Euro.

Bei den Kommunalwahlen wurde Pfefferer im Amt bestätigt. Erstmals wurde ein größerer Stadtrat mit nun 20 Mitgliedern gewählt. Feierlichkeiten wie das 125-jährige Gründungsfest des TSV Monheim, das 100-jährige Bestehen des Soldaten- und Kameradenvereins Weilheim-Rehau sowie das Volksfest mussten abgesagt oder verschoben werden.

Monheimer Bürgermeister: "weiterhin große Herausforderungen"

„In den kommenden Jahren werden wir weiterhin vor großen Herausforderungen stehen“, wagte der Bürgermeister einen Blick in die Zukunft und erwähnte die Sicherung der ärztlichen Versorgung, die Schaffung neuen Wohnraums oder auch Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollte man trotz Corona zuversichtlich und dankbar nach vorne schauen, verbreitete Pfefferer Zuversicht.

Traditionell nutzte der Rathauschef die Jahresschlusssitzung für zahlreiche Dankesworte. Angefangen bei den Mitgliedern des Stadtrats („gemeinsam haben wir wieder viel erreicht“) über die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft, allen Bediensteten in den städtischen Betrieben und Einrichtungen, den Ortssprechern hin zu den heimischen Firmen und Unternehmen.

Pfefferer appellierte, in Corona-Zeiten den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen. Ausdrücklich erwähnte er die Mitbürger, die sich ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden, Organisationen, Kirchen, Parteien und Einrichtungen engagieren.

