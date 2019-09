vor 3 Min.

Monheimer Feuerwehr wartete 27 Jahre auf ein Hubrettungsgerät

Lange hat Monheim auf das moderne Fahrzeug gewartet, nach 27 Jahren steht es in der Wache der Jurastadt: Politiker und Feuerwehr-Kameraden freuten sich zusammen über das Hubrettungsgerät.

27 Jahre hat die Monheimer Wehr auf das Fahrzeug gewartet. Jetzt wurde gefeiert

Von Eva Münsinger

Die Freiwillige Feuerwehr Monheim hat endlich ein modernes Hubrettungsgerät für den Einsatz an hohen Gebäuden. Das neue Feuerwehrfahrzeug wurde im Rahmen eines Festaktes mit zahlreicher Prominenz feierlich vorgestellt und von den Pfarrern Michael Maul und Manfred Pöschl mit dem kirchlichen Segen bedacht.

Bereits 1992 hatte die Freiwillige Feuerwehr Monheim einen Antrag zur Beschaffung einer Drehleiter eingereicht, doch der Stadtrat lehnte damals ab mit der Begründung, dass die Hubrettungsgeräte – so heißt es korrekt, denn die Drehleiter ist nur ein Teil des Fahrzeuges – in Wemding und Donauwörth ausreichten. Ab der Jahrtausendwende änderten sich allerdings die Rahmenbedingungen massiv. Monheim wächst, es gibt immer mehr Firmengebäude und im Feuerwehrgesetz von 2013 ist festgelegt, dass jede Einsatzstelle innerhalb von zehn Minuten erreicht werden muss. Von den Standorten Wemding und Donauwörth aus ist dies nicht möglich. Auch die Kreisbrandinspektion Donau-Ries setzte sich für den Standort Monheim ein. So wurde beim Bau des neuen Feuerwehrhauses 2009 voraussehend ein Stellplatz eingeplant.

Bürgermeister Günther Pfefferer (links) übergab den Schlüssel an Monheims Kommandanten Tobias Ferber. Bild: Münsinger

2017 stimmte der Monheimer Stadtrat einstimmig dem Kauf eines Hubrettungsgerätes zu. „Ehrenamtliches Engagement und Ausbildung sind sehr wichtig, aber auch die technische Ausstattung muss passen“, betonte Bürgermeister Günther Pfefferer in seiner Ansprache und erzählt, wie das neue Hubrettungsgerät „Florian Monheim 30/1“ am 31. Juli mit „Gänsehautgefühl und tosendem Applaus“ von den Verantwortlichen und Bürgern empfangen wurde.

Kommandant Tobias Ferber und 1. Vorsitzender Anton Nickel ist die Freude anzusehen, dass es endlich geklappt hat. Sie erzählten in ihren Ansprachen, dass die Beschaffung ein langer Prozess war. Sie dankten allen Verantwortlichen für die tatkräftige Unterstützung, besonders den Kameraden für ihr Engagement und ihre Motivation sich für das neue Fahrzeug ausbilden zu lassen.

Auch Mittelfranken und Oberbayern wird mit abgedeckt

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler, stellvertretender Landrat Hermann Rupprecht und Kreisbrandrat Rudolf Mieling sprachen ihre Glückwünsche aus und dankten der Freiwilligen Feuerwehr und der Stadt Monheim für ihre weitsichtige Entscheidung. Mit dem neuen Standort Monheim sind nun die Region und auch die angrenzenden Gebiete in Mittelfranken und Oberbayern abgedeckt.

Weihe des Fahrzeugs durch Pfarrer Michael Maul Bild: Eva Münsinger

Das mit modernster Technik ausgestattete Fahrzeug kostete 650000 Euro. 526.800 Euro wurden für den Aufbau mit der 32 Meter langen Drehleiter veranschlagt. 22.500 Euro konnten gespart werden durch die gleichzeitige Anschaffung des Fahrzeugs mit der FFW Langweid am Lech. Von der Regierung von Schwaben gab es eine Förderung von 225.000 Euro, vom Landkreis 135.000 Euro. Die Stadt Monheim musste 267.500 bezahlen. „Das Geld ist gut angelegt für die Sicherheit der Bürger“, steht Bürgermeister Günther Pfefferer zu der Investition und sprach gleichzeitig die Hoffnung aus, dass es nur selten zum Einsatz kommen muss.