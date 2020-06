05:33 Uhr

Monheims mühsamer Weg zu einem Radwegekonzept

In Monheim gibt es noch keine konkreten Entscheidungen in Sachen Radwegekonzept.

Plus Im Stadtrat kommen neue Vorschläge zur Sprache. Was die Ziele des Projektes sind.

Von Thomas Unflath

Im Stadtentwicklungsausschuss wird das Thema schon länger behandelt und nun hat sich auch der Monheimer Stadtrat mit einem möglichen Radwegekonzept auseinandergesetzt. Dabei konnte sich das Gremium zwar auf einige gemeinsame Zielvorgaben verständigen, eine Entscheidung über endgültige Streckenführungen bleibt aber noch offen.

Bürgermeister Günther Pfefferer erläuterte, dass die Entscheidungsfindung im Stadtentwicklungsausschuss äußerst schwer gefallen sei und die Thematik deswegen nun auch im Stadtrat, der wegen der Abstandsregelungen erneut in der Stadthalle tagte, behandelt wurde. In den Einfallstraßen aus den verschiedenen Richtungen sehe man ein Beschilderungskonzept vor, um den Radfahrern eine gewisse Orientierung zu bieten.

Absprache mit dem Landratsamt

Die Streckenführung werde dabei mit dem Landratsamt abgesprochen. Denn stark befahrene Bereiche wie die Donauwörther Straße und die Neuburger Straße wolle man umgehen, deswegen wurden auch alternative Wege über Wohngebiete oder Aussichtspunkte rund um Monheim erarbeitet.

Lorenz Akermann (MUM) lobte das bislang entstandene Konzept und die Arbeit von Stadtaktivmanager Peter Ferber in diesem Zusammenhang. Christine Scheuenpflug ( SPD) und Claudia Gerstner ( CSU) konnten sich nicht ganz damit anfreunden und wünschten sich, dass die Strecken an mehr Aussichtspunkten, Sehenswürdigkeiten oder malerischen Ecken vorbeiführen sollten. Andreas Pelzer (SPD) ging noch einen Schritt weiter und erwähnte das Ziel eines Gesamtkonzeptes, bei dem auch die Ortsteile mit eingebunden werden könnten.

Zurück in den Stadtentwicklungsausschuss

Für Konrad Müller (CSU) war es wichtig, „die Radtouristen in die Innenstadt und zur Tourist-Info zu lenken“. Dort könnten die interessierten Gäste Hinweise auf mögliche Unternehmungen in der Jura-Stadt erhalten. Nach einer längeren Diskussion schlug Lothar Roßkopf (PWG) vor, das Projekt Radwegekonzept mit den neuen Vorschlägen wieder in den Stadtentwicklungsausschuss zurückzugeben, um dort weiter zu beraten.

Dieser Anregung schloss sich das Gremium einstimmig an. Bürgermeister Pfefferer erläuterte abschließend, dass man neben den Wegen ins Herz der Kernstadt auch einen Rundkurs für Radler um Monheim abseits der Hauptverkehrswege im Blick habe.

Lesen Sie auch:





Themen folgen