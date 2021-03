vor 22 Min.

Mopedfahrer prallt in Donauwörth gegen Auto und wird durch die Luft geschleudert

Der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrads passte nicht auf und prallte gegen den wartenden Pkw. Er bracht sich einen Unterarm.

Ein gebrochener Arm und Gesamtschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind unter anderem die Bilanz eines Unfalls, bei dem ein 17-jähriger Mopedfahrer durch die Luft geschleudert wurde. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück am Montagabend gegen 19.20 Uhr. Eine 33-jährige Donauwörtherin war mit ihrem Auto in der der Augsburger Straße stadtauswärts unterwegs und wollte dort nach links in den Erlenweg abbiegen.

Allerdings musste die Frau aufgrund Gegenverkehrs bis zum Stillstand anhalten. Die nachfolgenden beiden Autofahrer erkannten dies und stoppten ebenfalls ihre Wagen. Der 17-jährige Mopedfahrer bemerkte die Situation jedoch zu spät und prallte mit seinem Leichtkraftrad frontal auf das Heck des vor ihm wartenden Pkws eines 24-jährigen Holzheimers.

Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche über das Auto-Dach durch die Luft geschleudert und stürzte anschließend auf die Straße. Dabei brach er sich den ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem einen Unterarm und musste zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht werden. Am Heck des stark beschädigten Autos des Holzheimers entstand Schaden von etwa 6000 Euro. Das Leichtkraftrad erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro. Die Feuerwehr Donauwörth war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme durch Beamte der PI Donauwörth kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. (dz)

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

- Mopedfahren ohne Führerschein: Was sagen die Landsberger dazu?

- Mopeds zu schnell für junge Leute?

- Junge Mopedfahrerin prallt mit Auto zusammen

Themen folgen