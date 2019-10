vor 51 Min.

Moto-Cross-Fahrer verunglückt schwer

Er muss mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht werden.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer stürzte am Samstagnachmittag gestern alleinbeteiligt mit seiner Moto-Cross- Maschine beim Training auf der Moto-Cross-Strecke Monheim-Warching. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall gegen 15.30 Uhr. Dabei verletzte sich der Kraftradfahrer am Rücken beziehungsweise im Schulterbereich so schwer, dass er mit einem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Am Kraftrad selbst entstand kein Schaden.

