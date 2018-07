vor 28 Min.

Motorlos bis zum Spessart und zurück

Die Piloten der SFG Donauwörth-Monheim erreichen Bundesliga-Rundenplatz vier. Dabei steht die „Rennstrecke“ diesmal gar nicht zur Verfügung.

Von Helge Zembold

Donauwörth-Zirgesheim Normalerweise ist der Luftraum über der Schwäbischen Alb die Rennstrecke für die Donauwörther Segelflieger. Am vergangenen Wochenende jedoch ging es für die Stillberg-Piloten nach Norden bis in den Spessart. Mit Erfolg: Das Team errang Rundenplatz vier.

Wer die Berichterstattung über die Segelflug-Bundesliga verfolgt, der weiß, dass die Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim meistens zwischen Bayrischem Wald und Schwäbischer Alb in Ost-West-Richtung unterwegs sind. Dort sind in der Regel immer gute Wetterbedingungen zum Segelfliegen anzutreffen – nicht so am vergangenen Wettkampftag. „Die Alb geht nicht“, hieß es bei den Piloten, dafür jedoch erkannten sie die guten Aufwinde in Richtung Norden und folgten ihnen bis in den Spessart, knapp 250 Kilometer von Donauwörth entfernt. Schnellster Pilot der SFG am Wochenende war Mario Wissmann – er schaffte 510 Kilometer ohne Motorkraft und erzielte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 112,7 Stundenkilometern. Stefan Langer war mit 110,4 Kilometern pro Stunde etwas langsamer, dafür aber wesentlich länger unterwegs: In neun Stunden und sechs Minuten legte er 842 Kilometer zurück. Fast genauso weit, nämlich 773 Kilometer, schaffte es Andreas Offer als dritter SFG-Bundesligapilot. Er war 108,2 Stundenkilometer schnell.

Diese Leistung bedeutet Rundenplatz vier für den Klub vom Stillberghof; in der Gesamttabelle verbleibt die SFG auf dem achten Rang. Spitzenreiter Aalen hat mittlerweile 60 Punkte Vorsprung, was drei Rundensiegen entspricht – für die SFG uneinholbar. Ein Sprung unter die ersten fünf hingegen scheint bis Ende August noch möglich.

Die Bundesligatabelle nach 12 von 19 Runden:

1. LSR Aalen (BW) 177 Punkte

2. LSG Bayreuth (BY) 167

3. FG Schwäbisch Gmünd (BW) 156

4. AC Lichtenfels (BY) 133

5. LSV Rinteln (NI) 130

6. FLG Blaubeuren (BW) 119

7. FLC Schwandorf (BY) 114

8. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 111

9. LSV Burgdorf (NI) 111

10. LSV Bamberg (BY) 108

