Motorrad-Ausfahrt mit über 180 km/h nahe Harburg

Ein Augsburger rast bei der ersten Motorrad-Ausfahrt in diesem Jahr durch den Donau-Ries-Kreis. Nahe Harburg stoppt ihn die Polizei.

Er wollte bei der ersten Ausfahrt in diesem Jahr offenbar Spaß haben und ordentlich Gas geben: Ein Motorradfahrer aus Augsburg ist am Sonntag durch den Donau-Ries-Kreis gebrettert. Auf der B25 zwischen Donauwörth und Nördlingen war freilich auch eine Zivilstreife der Verkehrspolizei unterwegs. Das hat für den 60-Jährigen nun einige Konsequenzen.

Motorradfahrer hat mehr als 180 "Sachen" auf dem Tacho

Die Beamten in zivil hatten an dem sonnigen Nachmittag auf der Bundesstraße einiges zu tun. In mehreren Fällen folgten die Beamten Fahrzeugen, die deutlich zu schnell waren. „Trauriger Spitzenreiter“, so die Polizei, war der 60-Jährige. Der hatte nahe Harburg mehr als 180 Stundenkilometer auf dem Tacho, als sich die Zivilstreife an seine Fersen heftete.

Die Streife stoppte den Mann auf seiner Ducati. Er gab an, erstmals in der Motorradsaison 2021 seine Maschine aus der Garage geholt zu haben.

Dem Temposünder droht ein dreimonatiges Fahrverbot

Nach Abzug aller Toleranzen ist bei dem Augsburger eine Geschwindigkeit von 171 km/h juristisch verwertbar. Dies führt dazu, dass auf ihn ein dreimonatiges Fahrverbot zukommt. Er erhält zudem zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, da ihm die Gesetzeshüter unterstellen, vorsätzlich so gerast zu sein. (dz)

