vor 15 Min.

Motorrad kontra Auto: 56-Jähriger schwer verletzt

In Wemding hat sich ein Unfall ereignet. Der hat böse Folgen für den Verursacher.

Bei einem Verkehrsunfall in Wemding hat sich am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Nach Auskunft der Polizei übersah der 56-Jährige an der Kreuzung von Herzog-Albrecht-Straße und Lommersheimer Weg offenbar ein Auto, mit dem eine Frau von rechts kam und Vorfahrt hatte. Das Motorrad krachte in die linke Seite des Wagens. Dadurch stürzte der 56-Jährige verletzte sich erheblich. Die Pkw-Fahrerin kam mit leichten Blessuren davon. Das Rote Kreuz lieferte die Beteiligten ins Krankenhaus ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro. (pm)

