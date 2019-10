15:11 Uhr

Motorrad kracht frontal gegen Auto

Bei einem Unfall nahe Großsorheim werden drei junge Männer verletzt. Ein Motorradfahrer kriegt die Kurve nicht.

Drei Verletzte und ein Sachschaden von schätzungsweise 12000 Euro – das ist die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der Kreisstraße nahe Großsorheim.

Auf der Strecke, auf die viele Verkehrsteilnehmer wegen der gesperrten B25 ausweichen, war ein 24-Jähriger am Dienstag gegen 18 Uhr mit einer sogenannten Supersport-Maschine von der Anhöhe herab auf dem kurvigen Abschnitt in Richtung Großsorheim unterwegs – und zwar mit zu hoher Geschwindigkeit, wie die Polizei anmerkt. Noch im Wald geriet der junge Mann in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er trotz eines Bremsmanövers gegen den Wagen, der entgegenkam. Sowohl der Motorradfahrer als auch die beiden Männer im Pkw – 28 und 26 Jahre alt – erlitten nach ersten Erkenntnissen Prellungen, Schürfwunden und Verletzungen im Halsbereich. Das Rote Kreuz brachte die Beteiligten, die allesamt aus dem Ries stammen, in die Kliniken nach Donauwörth und Nördlingen.

Auch Feuerwehr vor Ort

Am Zweirad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Am Auto dürfte sich der Schaden auf ungefähr 8000 Euro belaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Harburg rückte mit rund 20 Kräften an und sicherte die Unfallstelle ab. Gegen den 24-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (pm)

