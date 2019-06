vor 23 Min.

Motorrad kracht frontal in Auto

Schweres Unglück ereignet sich zwischen Riedlingen und Wörnitzstein

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Dienstag gegen 16.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Riedlingen und Wörnitzstein gekommen. Der Unfall passierte am Oberen Maggenhof. Ein Motorradfahrer, aus Richtung Riedlingen kommend, kollidierte frontal mit einem Auto.

Vermutlich kam der 25-jährige Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und konnte dem entgegenkommenden Auto nicht mehr ausweichen, teilte die Polizei am Unfallort mit. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Motorradfahrer ins Krankenhaus geflogen. Er wurde vermutlich mittelschwer verletzt. Angesichts der Umstände habe er noch Glück gehabt, so die Polizei. Der Unfall hätte also weitaus schlimmer enden können. Der 62-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Beide kommen aus dem Stadtgebiet Donauwörth. Sowohl am Motorrad als auch am Wagen entstand Totalschaden.

Die Straße wurde für etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Vor Ort waren die Freiwillige Feuerwehr aus Riedlingen, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei. (mill-)

Themen Folgen