vor 23 Min.

Motorrad prallt gegen Auto: 47-Jähriger verletzt

Bei Münster hat sich ein Unfall ereignet. Wie dieser passierte.

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Münster mittelschwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war eine kleine Fahrzeugkolonne gegen 10.30 Uhr von Thierhaupten her in Richtung Münster unterwegs. Kurz vor dem Dorf wollte ein 47-Jähriger mit seinem Motorrad die vier Autos vor ihm überholen. Was er nicht bemerkte: Der 77-Jährige, der den vordersten Pkw steuerte, bog nach links auf die Straße zur Wochenendsiedlung ab. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die linke Seite des Wagens. Nach ersten Erkenntnissen brach sich der 47-Jährige, der aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis stammt, ein Handgelenk und erlitt diverse Prellungen. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Am Auto und am Motorrad entstand ein Schaden von jeweils schätzungsweise 5000 Euro. (dz)

