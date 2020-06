vor 57 Min.

Motorrad und Auto stoßen zusammen

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Niederschönenfeld muss ein 16-Jähriger verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei einem Überholmanöver ist ein 16-Jähriger auf einem Kraftrad am Montag auf der Staatsstraße 2047 mit einem Auto zusammengestoßen. Laut der Polizei hatte sich gegen 17.15 Uhr auf der Straße von Niederschönfeld in Richtung Rain eine Fahrzeugkolonne hinter einem landwirtschaftlichen Gespann gebildet.

Motorradfahrer geriet ins Schleudern

Als der junge Kradfahrer nach links ausscherte, übersah er ein Auto, dessen Fahrer ebenfalls überholte und sich bereits neben dem Krad befand. Das Krad berührte die rechte Fahrzeugseite des Wagens, worauf der Kradfahrer in Schleudern geriet und stürzte.

Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Krad entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Am Pkw wurde die rechte Türe beschädigt.

Dieser Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. An der Unfallstelle war auch die Freiwillige Feuerwehr Feldheim mit 20 Kräften und drei Einsatzfahrzeugen tätig. Die Komplettsperrung der Straße dauerte etwa eine Stunde. Der Verkehr wurde umgeleitet. (dz)

