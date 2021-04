Motorradfahrer macht eine Ausfahrt, auf der er zweimal geblitzt wird

Der Biker wird auf der Bundesstraße 16 bei Rain mit 151 „Sachen“ erwischt. Rund zwei Stunden später ist er dort dann sogar noch schneller unterwegs.

Bei wohl einer seiner ersten Ausfahrten in diesem Jahr hat sich ein Motorradfahrer gleich doppelt Ärger eingehandelt. Der Vorfall datiert bereits von kurz vor Ostern, wie die Polizei nun berichtet.

Am Gründonnerstag passierte der Mann mit seiner leistungsstarken Honda am gegen 13.40 Uhr eine Geschwindigkeitsmessstelle der Verkehrspolizei Donauwörth auf der Bundesstraße 16 bei Rain. Das in Fahrtrichtung Donauwörth gemessene Tempo betrug – nach bereits erfolgtem Abzug aller Toleranzen – 151 Stunddenkilometer bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100.

Vier Monate Fahrverbot warten auf den Neuburger

Gegen 15.40 Uhr desselben Tages durchquerte dann das gleiche Motorrad – nun in Fahrtrichtung Neuburg – die Messstelle erneut und erreichte dieses Mal sogar eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 180 km/h. Ein 64-Jähriger aus einer Gemeinde bei Neuburg konnte nun von den Gesetzeshütern als verantwortlicher Fahrer ermittelt werden.

Bei der juristischen Aufarbeitung werden beide Touren als eigenständige und mit Vorsatz unternommene Verstöße zur Anzeige gebraucht. In der Gesamtsumme erwarten den Mann nun ein Bußgeld in Höhe von 1700 Euro, vier Monate Fahrverbot und vier Punkte im Fahreignungsregister.