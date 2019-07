vor 36 Min.

Motorradfahrer übersieht Sattelzug

Ein Motorradfahrer setzte zwischen Rain und Münster zum Überholen an - und übersah einen abbiegenden Lastwagen. Das wurde ihm zum Verhängnis.

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 13.45 Uhr zwischen Rain und Münster ereignet. Dort war ein 49-jähriger Motorradfahrer aus dem südlichen Teil des Landkreises auf der Staatsstraße 2047 unterwegs. Vor dem Motorradfahrer befuhren ebenfalls in gleicher Richtung ein Auto und davor ein Sattelzug die Staatsstraße. Kurz vor Höhe der dortigen Bauschuttdeponie überholte der Motorradfahrer das vorausfahrenden Auto. Erst dann bemerkte der Motorradfahrer, dass der davor befindliche Sattelzug nach links blinkte und abbiegen wollte. Der Motorradfahrer leitete anschließend eine Vollbremsung ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab ins dortige Bankett und stürzte folglich. Hierdurch erlitt der Motorradfahrer laut Angaben der Polizeiinspektion Rain leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (dz)

Themen Folgen