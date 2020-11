14:00 Uhr

Motorradfahrerin aus dem Donau-Ries-Kreis prallt gegen Verkehrsschild

Der Rettungshubschrauber brachte die 30-Jährige in ein Krankenhaus.

Mit mittelschweren Verletzungen wurde am Samstagnachmittag eine verunglückte Motorradfahrerin aus dem Landkreis Donau-Ries mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei war die 30-Jährige mit ihrem Kraftrad auf der Kreisstraße von Bertoldsheim Richtung Burgheim unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung „Schnödhofkapelle“ kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die 30-Jährige stürzte und verletzte sich. Am Motorrad entstand Schaden von rund 2500 Euro. Die Kreisstraße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. (nr)

Themen folgen