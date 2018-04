vor 42 Min.

Motorradfahrerin stürzt bei Unfall

Eine Autofahrerin übersieht die Bikerin und fährt auf sie auf.

Monheim Am Sonntagnachmittag kam es auf der B2 in Höhe Wittesheim zu einem Auffahrunfall. Laut Polizei wollte eine 21-jährige Motorradfahrerin nach links abbiegen, was eine 20 Jahre alte Autofahrerin dahinter zu spät erkannte. Sie fuhr auf das Motorrad auf, wodurch die Bikerin stürzte. Während die Autofahrerin unverletzt blieb, wurde die Bikerin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei gibt den Sachschaden mit 3800 Euro an. Die Feuerwehren aus Monheim und Rehau waren mit 30 Mann im Einsatz. (wüb)