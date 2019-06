vor 41 Min.

Motorradunfall nach dem Überholen

Auch in Marxheim kam es zu einem Motorradunfall - wieder im Zuge eines Überholversuchs.

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Mittwoch gegen 17.40 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Marxheim, der nach einem Überholvorgang auf der Staatsstraße von Lechsend nach Marxheim alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Feld stürzte. Da zunächst schwerere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Ingolstadt geflogen. An seinem Motorrad entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (dz)

