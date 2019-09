09:42 Uhr

Motorradunfall wegen Unachtsamkeit

Weil eine junge Fahrerin in Wemding nicht aufpasste, rauschte sie in einen Motorradfahrer.

Ein 47-Jähriger war am Freitagabend mit seinem Motorrad in der Wemdinger Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Valeostraße übersah eine 18-jährige Autofahrerin den von rechts kommenden Motorradfahrer. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin blieb laut Polizei unverletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in von etwa 3000 Euro, das Krad musste abgeschleppt werden. An dem Pkw entstand ein Schaden von 1500 Euro. (dz)

